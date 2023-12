Kaleido Biosciences Inc Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

In den letzten Wochen konnte bei Kaleido Biosciences keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Weder besonders positive noch negative Themen dominierten die Diskussionen in den sozialen Medien, weshalb das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet wird. Auch die Anzahl der Beiträge blieb unverändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Kaleido Biosciences somit eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Stimmung und Diskussion.

Bei der Dividendenrendite schneidet das Unternehmen im Vergleich zur Branchendurchschnitt schlecht ab, da die aktuelle Dividendenrendite von 0 % 2,49 Prozentpunkte niedriger ist als die üblichen 2,49 %. Somit wird die Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegen bei 50 Punkten und bestätigen somit die neutrale Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien signalisieren eine positive Stimmung und Einschätzungen rund um die Aktie von Kaleido Biosciences. Die überwiegend positiven Themen und Meinungen der Anleger in den letzten Wochen führen zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung hinsichtlich der Anlegerstimmung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Kaleido Biosciences in Bezug auf die Stimmung, Dividenden und Anleger mit "Neutral", "Schlecht" und "Gut" bewertet wird.