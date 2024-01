Kaleido Biosciences Inc Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Sentiment oder der Kommunikationsfrequenz bezogen auf die Aktie von Kaleido Biosciences in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch das Anleger-Sentiment ergibt insgesamt eine "Neutral"-Bewertung, da in den sozialen Medien vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden und weder positive noch negative Themen stark diskutiert wurden.

Die Dividendenrendite von Kaleido Biosciences beträgt derzeit 0 Prozent im Vergleich zum Aktienkurs und liegt damit nur leicht unter dem Durchschnitt. Hierdurch erhält die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Kaleido Biosciences herangezogen. Der RSI7 liegt bei 50 Punkten, was auf ein neutrales Bewertungsergebnis für den 7-Tage-RSI hinweist. Der RSI25 hingegen liegt bei 100, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist. Somit erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.

Zusammenfassend ergibt sich für das Kaleido Biosciences-Wertpapier eine insgesamt "Neutral"-Bewertung aufgrund der Analyse des Sentiments, der Dividendenpolitik und des Relative Strength Index.