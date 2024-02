Kala Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Die Kala Bio schüttet aktuell eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,53 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 2,53 %. Dies führt zu einer niedrigeren Ertragsbewertung und wird daher als "Schlecht" eingestuft.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten die Kala Bio 1 mal als "Gut", 0 mal als "Neutral" und 0 mal als "Schlecht" bewertet. Langfristig erhält der Titel daher das Rating "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Der aktuelle Kurs von 7,06 USD wird von Analysten als vielversprechend betrachtet, mit einer erwarteten Entwicklung von 183,29 % und einem mittleren Kursziel von 20 USD. Insgesamt wird die Aktie von institutionellen Analysten positiv bewertet.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung bei Kala Bio niedrig sind, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, mit positiven Diskussionen in den letzten ein, zwei Tagen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt.