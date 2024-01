KalVista Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

In den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung bei der Stimmung und der Gesprächsfrequenz über die Aktie von Kalvista. Dies führt dazu, dass die Aktie von uns mit "gut" bewertet wird. Die Zunahme in der Kommunikationsfrequenz zeigt, dass in den letzten Wochen vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Kalvista daher auf dieser Stufe eine "gut"-Rating.

In den letzten zwei Wochen wurde die Aktie von Kalvista von den meisten privaten Nutzern in den sozialen Medien positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben. Auch wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Somit erlaubt die Anleger-Stimmung die Einstufung als "gut". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt führt daher zu einer "gut"-Einstufung.

Analysten schätzen die Aktie von Kalvista langfristig als "gut" ein. Von insgesamt 18 Analysten lagen 2 positive Bewertungen vor, während es keine neutralen oder negativen Bewertungen gab. Es wurden keine aktuellen Analystenupdates zu Kalvista veröffentlicht, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 21 USD, was einer Erwartung von +72,84 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen erhält die Aktie daher die Bewertung "gut".

Die technische Analyse zeigt ebenfalls eine positive Bewertung für die Aktie von Kalvista. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 9,39 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 12,15 USD liegt, was einer Abweichung von +29,39 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage zeigt eine positive Abweichung von +33,22 Prozent. Somit erhält die Aktie insgesamt das Rating "gut".