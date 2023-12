KalVista Aktie: Eine neue Chance!

Die Kalvista-Aktie wird in einer technischen Analyse betrachtet, die den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage berücksichtigt. Der aktuelle Wert des gleitenden Durchschnitts beträgt 9,32 USD, während der letzte Schlusskurs bei 12,04 USD liegt, was einem Unterschied von +29,18 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Berechnung wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (8,94 USD) liegt unter dem letzten Schlusskurs (+34,68 Prozent), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Kalvista-Aktie somit ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die Analysten schätzen die Aktie von Kalvista auf langfristiger Basis ebenfalls als "Gut" ein. Von insgesamt 18 Analysten, die Bewertungen abgegeben haben, wurden 2 als "Gut" und keine als "Neutral" oder "Schlecht" eingestuft. Die Analysten erwarten im Mittel ein Kursziel von 21 USD, was einem Anstieg um 74,42 Prozent entspricht und somit zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Im Rahmen des Relative Strength Index (RSI) wird die Kalvista-Aktie derzeit als überverkauft eingestuft, sowohl für einen Zeitraum von 7 Tagen als auch für 25 Tage. Dies führt zu einer erneuten "Gut"-Einstufung auf Basis des RSI.

Bei der Betrachtung von weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz nur schwach war und die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufwies. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich also eine positive Bewertung der Kalvista-Aktie auf Basis der technischen Analyse und der Analysteneinschätzungen, während die weichen Faktoren eher negativ ausfallen.