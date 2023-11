KalVista Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Weitere Suchergebnisse zu "British American Tobacco":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf zu betrachten. Aktuell weist der RSI von Kalvista einen Wert von 32,56 auf, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Eine Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt einen Wert von 51, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hinweist.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln eine überwiegend positive Stimmung und Einschätzungen zu Kalvista wider. Die neutralen Themen, die in den Kommentaren in den letzten Wochen angesprochen wurden, lassen darauf schließen, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Kalvista im Vergleich zur durchschnittlichen Branche Biotechnologie eine niedrigere Rendite von 0 % aus, was 2,52 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Dies führt zu einer Einstufung von "Schlecht" in Bezug auf den Ertrag.

Aus den Bewertungen von insgesamt 2 Analysten in den letzten zwölf Monaten erhält die Kalvista-Aktie 2 "Gut"-Einstufungen und keine "Neutral" oder "Schlecht"-Einstufungen. Dies führt zu einem durchschnittlichen Rating von "Gut". Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten deuten darauf hin, dass die Aktie um 151,2 Prozent steigen könnte, was zu einer Empfehlung von "Gut" führt.

Zusammenfassend erhält Kalvista von den Analysten ein "Gut"-Rating, spiegelt eine positive Anlegerstimmung wider und wird als Unternehmen mit positiven Wachstumsaussichten betrachtet.