Kakiyasu Honten Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Die Kakiyasu Honten Aktie wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 verläuft bei 2374,77 JPY, während der Kurs der Aktie bei 2447 JPY liegt, was einer Abweichung von +3,04 Prozent entspricht. Auch der GD50 liegt mit 2447,86 JPY nahe am aktuellen Aktienkurs, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Kakiyasu Honten-Aktie zeigt, dass die Aktie überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 22, während der RSI25 bei 54,06 liegt, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die Diskussionintensität in den sozialen Medien wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend neutral, was zu der Schlussfolgerung einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.