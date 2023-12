Kakiyasu Honten Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig verwendet, um die überkaufte oder überverkaufte Natur eines Wertpapiers zu bewerten. Für die Kakiyasu Honten-Aktie ergibt sich ein neutraler RSI von 59,87 Punkten für die letzten 7 Tage und ein neutraler RSI von 55,94 Punkten auf 25-Tage-Basis. Dies führt zu einer insgesamt neutralen Bewertung für diesen Indikator.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls interessante Einblicke. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen sich als durchschnittlich und führen zu einer neutralen Einschätzung für Kakiyasu Honten.

Die Analyse der Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Kakiyasu Honten eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen spiegeln vornehmlich eine neutrale Stimmung wider, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt.

Die technische Analyse durch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Kakiyasu Honten-Aktie ergibt ebenfalls eine neutrale Bewertung, sowohl auf Basis der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage.

Insgesamt erhält die Kakiyasu Honten-Aktie damit in allen analysierten Bereichen eine neutrale Bewertung.