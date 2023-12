Kakel Max AB Aktie: Das kann keiner glauben

Der Relative Strength Index (RSI) wird oft als Indikator in der technischen Analyse des Finanzmarktes verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Kakel Max wurde der kurzfristige RSI für die letzten 7 Tage mit 85,71 Punkten bewertet, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 67,65, was darauf hindeutet, dass Kakel Max als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Kakel Max hat sich in den letzten Wochen wenig verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde in den sozialen Medien keine außergewöhnliche Aktivität rund um das Unternehmen festgestellt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln eine neutrale Einschätzung und Stimmung rund um Kakel Max wider, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie aktuell unter der 200-Tage-Linie liegt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Ebenso liegt der GD50 unter dem Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.