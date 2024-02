Kakel Max AB Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

In den letzten Wochen gab es keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Kakel Max in den sozialen Medien. Es gab weder eine übermäßig positive noch negative Verschiebung. Aus diesem Grund erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Kakel Max wurde in etwa gleichem Maße diskutiert wie üblich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung in den sozialen Medien lässt sich auch als weicher Faktor zur Einschätzung von Aktienkursen heranziehen. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare zu Kakel Max neutral waren und die Nutzer vor allem neutrale Themen aufgriffen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Kakel Max derzeit bei 14,97 SEK. Da der Aktienkurs selbst bei 9,35 SEK liegt und somit einen Abstand von -37,54 Prozent aufweist, erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) von 11,09 SEK zeigt sich mit einer Differenz von -15,69 Prozent ein "Schlecht"-Signal. Insgesamt lautet der Befund auf Basis der beiden Zeiträume demnach "Schlecht".

Ein weiteres Signal, das in der technischen Analyse Beachtung findet, ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Der RSI der Kakel Max führt bei einem Niveau von 100 zur Einstufung "Schlecht", ebenso wie der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezogen ist und mit 74,63 ebenfalls auf eine "Schlecht"-Einschätzung hindeutet. Damit ergibt sich eine Gesamteinschätzung der Aktie als "Schlecht".