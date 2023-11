Kakao Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, was die Anleger positiv gestimmt hat. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen während des analysierten Zeitraums eine positive Richtung. In den letzten Tagen wurde auch vermehrt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Kakao diskutiert, was dazu geführt hat, dass die Redaktion die Aktie positiv bewertet und mit einem "Gut" einstuft. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Die Analyse zeigt, dass starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation frühzeitig erkannt werden können. Trotzdem hat sich die Stimmung für Kakao in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb Kakao ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Kakao derzeit bei 51542 KRW liegt, während der aktuelle Kurs bei 50500 KRW liegt. Dies führt zu einer Bewertung "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 44142 KRW, was einen Abstand von +14,4 Prozent bedeutet und somit zu einer Bewertung "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtnote "Gut" für die Aktie.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell zeigt der RSI für Kakao einen Wert von 24,04, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit eine Einstufung "Gut" erhält. Selbst bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein ähnlicher Wert, der ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit zu einer Einstufung "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für den RSI.

Die verschiedenen Analysen führen insgesamt zu einer überwiegend positiven Einschätzung der Aktie von Kakao, wobei sowohl das Anleger-Sentiment als auch die technische Analyse auf eine positive Entwicklung hindeuten.