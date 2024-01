Kakao Aktie: In selten guter Lage!

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, was auch Auswirkungen auf die Einschätzungen für Aktien haben kann. In Bezug auf die Diskussionintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung wurde für Kakao eine mittlere Aktivität gemessen. Daher wird diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Kakao-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 49928,75 KRW. Der letzte Schlusskurs (57200 KRW) weicht somit um +14,56 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit einem letzten Schlusskurs von 50833 KRW über dem gleitenden Durchschnitt (+12,53 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Kakao-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Mithilfe des Relative Strength Index (RSI) lässt sich eine Aussage darüber treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Kakao-Aktie beträgt aktuell 26, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist, und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergänzt die Analyse um eine längerfristigere Betrachtung und zeigt, dass die Kakao-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment führt. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Kakao. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut".