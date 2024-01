Kakao Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Das Internet hat enormen Einfluss auf die Stimmung und das Gesprächsverhalten in Bezug auf Aktien. Die Diskussionsintensität und die Veränderung der Stimmung können neue Bewertungen für Aktien ergeben. In Bezug auf Kakao haben Untersuchungen eine mittlere Diskussionsintensität ergeben, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, wodurch das langfristige Stimmungsbild ebenfalls neutral eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI für die Kakao-Aktie der letzten 7 Tage beträgt 26, was auf ein überverkauftes Wertpapier hinweist und somit eine positive Bewertung erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt hingegen eine neutrale Einstufung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein positives Rating für Kakao.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer positiven Bewertung der Kakao-Aktie führt. Das Anleger-Sentiment wird daher insgesamt positiv eingeschätzt.

Aus charttechnischer Sicht weicht der Durchschnitt des Schlusskurses der Kakao-Aktie für die letzten 200 Handelstage um +14,56 Prozent ab, was ebenfalls zu einer positiven Bewertung führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen ergibt ein positives Rating.

Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Indikatoren und die Stimmung in den sozialen Netzwerken eine positive Einschätzung der Kakao-Aktie.