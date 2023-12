Kakao Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anhaltspunkt für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Kakao-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 17, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Der Vergleich mit dem 25-Tage-RSI (25,97) zeigt, dass die Aktie auch auf 25-Tage-Basis überverkauft ist, wodurch sie ebenfalls eine "Gut"-Bewertung für den RSI25 erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Kakao.

Aus technischer Sicht ergibt sich für die Kakao-Aktie ein Durchschnitt von 50973 KRW für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 54900 KRW, was einem Unterschied von +7,7 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht zur Folge hat. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (45650 KRW) liegt der letzte Schlusskurs mit einem Unterschied von +20,26 Prozent darüber, wodurch die Kakao-Aktie auch für diesen Wert ein "Gut"-Rating erhält. Somit bekommt Kakao insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf Anlegerstimmung und Diskussionen in den sozialen Medien ergibt sich ein neutrales Bild. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Zusammengefasst ist die Aktie von Kakao bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass in den vergangenen Wochen kaum Veränderungen in der Stimmung rund um Kakao festzustellen waren, wodurch die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, wodurch Kakao auch in Bezug auf die Diskussionsstärke eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Neutral" bewertet.