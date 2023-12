KajimaADR Aktie: Es gibt was neues!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung von Aktien. Ein niedrigeres KGV deutet oft auf eine preisgünstigere Aktie hin, während Wachstumsaktien in der Regel ein höheres KGV aufweisen. Im Fall von Kajima liegt das KGV bei 11,26, was unter dem Branchendurchschnitt von 22 liegt. Dies entspricht einem Unterschied von 49 Prozent und weist darauf hin, dass die Aktie vergleichsweise günstig bewertet ist.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Kajima in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 90,51 Prozent erzielt, während die durchschnittliche Rendite in der Bauwesen-Branche bei 27,08 Prozent lag. Diese starke Performance führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 2345 JPY um -2,3 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer neutralen kurzfristigen Einschätzung. Auf der anderen Seite liegt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage bei +12,69 Prozent, was zu einer positiven Langzeiteinschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers bewertet. Der 7-Tage-RSI von Kajima liegt bei 47,68 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 62,68, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich aus diesen Analysen eine neutrale Einschätzung der Kajima-Aktie in Bezug auf fundamentale und technische Kriterien.