KajimaADR Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf die Kajima-Aktie ist neutral, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsspalten in den sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen zwei Wochen herrschten überwiegend negative Themen vor, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI), ein Indikator aus der technischen Analyse, zeigt, dass die Kajima-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 45, während der RSI der letzten 25 Handelstage bei 38,88 liegt. Somit erhält die Aktie auf Basis des RSI ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Kajima-Aktie ein Durchschnitt von 2289,24 JPY für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 2736,5 JPY, was einem Unterschied von +19,54 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (2506,55 JPY) liegt mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt bei +9,17 Prozent und führt zu einer weiteren "Gut"-Bewertung.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist die Kajima-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,43 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 22,05 liegt. Daraus ergibt sich eine Unterbewertung der Aktie und somit eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.