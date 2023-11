Kaival Brands Innovations Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Wert zwischen 0 und 100. Für den Kaival Brands Innovations-RSI beträgt die Ausprägung 13,11, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 70,14, was für einen Zeitraum von 25 Tagen als "Schlecht" eingestuft wird. Zusammenfassend ergibt sich ein Gesamtrating von "Neutral".

Die Anleger-Stimmung für Kaival Brands Innovations wird in den Diskussionsforen und sozialen Medien als eher neutral bewertet. In den letzten beiden Wochen wurden überwiegend negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um Kaival Brands Innovations haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion und die Anzahl der Beiträge haben keine signifikanten Unterschiede gezeigt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt ebenfalls eine Bewertung von "Schlecht". Der GD200 liegt bei 0,57 USD, während der Aktienkurs bei 0,225 USD um -60,53 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der GD50 von 0,34 USD entspricht einer Abweichung von -33,82 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Insgesamt wird Kaival Brands Innovations daher mit einem Gesamtrating von "Neutral" bewertet.