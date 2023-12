Kaisun Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Das Sentiment und der Buzz rund um Aktien werden nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern bestimmt, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Beitragsanzahl über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Eine Untersuchung der Aktie von Kaisun auf diese beiden Faktoren hin ergab eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Kaisun bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Kaisun. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 50 Punkte, was bedeutet, dass Kaisun momentan weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI hingegen ist Kaisun überkauft, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Somit wird Kaisun mit "Schlecht" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Kaisun mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,2 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" von 11 ein verhältnismäßig niedriges KGV auf. Dadurch kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Kaisun-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,21 HKD. Der letzte Schlusskurs (0,211 HKD) weicht somit +0,48 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch in Bezug auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen erhält die Kaisun-Aktie ein "Neutral"-Rating. Somit erhält die Kaisun-Aktie für die einfache Charttechnik ebenfalls ein "Neutral"-Rating.