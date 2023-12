Kaiser Culture Aktie: Immer mit der Ruhe

Die Stimmung rund um die Aktienkurse von Kaiser China Cultural lässt sich nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass diese überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Kaiser China Cultural in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktienkurse von Kaiser China Cultural weder überkauft noch überverkauft sind, mit einem RSI von 45,9 und einem RSI25 von 43. Daher wird die Situation als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden ebenfalls über einen längeren Zeitraum beobachtet. Dabei zeigte sich eine mittlere Diskussionsintensität und kaum Veränderungen in der Stimmungsänderung. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse ergibt sich, dass die Aktie momentan +7,9 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -3,17 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" bewertet.