Kaiser Aluminum Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung von Kaiser Aluminum wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie zeigte dabei eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum stabil, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende ist zu erwähnen, dass Kaiser Aluminum im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau eine niedrigere Ausschüttung von 4,57 % im Vergleich zu 8273,87 % aufweist, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Bei der technischen Analyse wird derzeit ein "Neutral"-Rating für Kaiser Aluminum vergeben, da der GD200-Kurs bei 68,51 USD liegt, während der Aktienkurs bei 69,84 USD liegt, was einer Abweichung von +1,94 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 61,56 USD, was einer Abweichung von +13,45 Prozent entspricht und somit zu einem "Gut"-Wert führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Die Analysteneinschätzung für Kaiser Aluminum ist derzeit "Neutral", basierend auf 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 74,5 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 6,67 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Kaiser Aluminum daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.