Kaiser Aluminum Aktie: Jetzt wird es konkret!

In den vergangenen Wochen wurde in den sozialen Medien besonders positiv über Kaiser Aluminum diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führte. Anleger zeigten an acht Tagen eine grüne Stimmung, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. Lediglich an einem Tag waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, was die positive Stimmung der Anleger weiter bestätigt.

Die Analysteneinschätzung auf langfristiger Basis wird als "Neutral" eingestuft, basierend auf den Bewertungen von 18 Analysten. Im zurückliegenden Monat gab es eine Neutral-Empfehlung, während keine positiven oder negativen Empfehlungen vorlagen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 68 USD, was einer Erwartung von 10,68 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung als "Neutral".

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kaiser Aluminum derzeit bei 32,06, was unter dem Branchendurchschnitt von 90,23 liegt und somit zu einer Unterbewertung der Aktie führt, was eine "Gut"-Bewertung auf fundamentalen Kriterien ergibt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 68,05 USD liegt, während die Aktie bei 61,44 USD notiert. Dies führt zu einer negativen Distanz zum GD200 von -9,71 Prozent und zur Bewertung "Schlecht". Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage steht mit einem Abstand von -5,82 Prozent bei 65,24 USD, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote der technischen Analyse als "Schlecht" vergeben.