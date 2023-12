Kaisa Property wird immer uninteressanter …

Die technische Analyse der Kaisa Prosperity-Aktie zeigt, dass der Kurs von 1,04 HKD gegenüber dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage um -36,97 Prozent abweicht, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 sogar -57,38 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt einen Wert von 95, was darauf hinweist, dass die Kaisa Prosperity-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Tage ist mit einem Wert von 72,79 ebenfalls überkauft, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs also ein "Schlecht"-Rating für die Kaisa Prosperity-Aktie.

Die Stimmung rund um die Aktie lässt sich durch weiche Faktoren wie soziale Medien einschätzen. Auf diesen Plattformen waren die Kommentare und Befunde neutral, und auch die Themen der Diskussionen waren vorwiegend neutral. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung eine Einstufung als "Neutral".

Auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung deuten auf eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen hin, was zu der Einschätzung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also aus der technischen Analyse, dem RSI und der Stimmungsbewertung eine Gesamteinschätzung der Kaisa Prosperity-Aktie als "Schlecht" und "Neutral".