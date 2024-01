Kaisa Property Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von Kaisa Prosperity liegt derzeit bei 25, was als überverkauft gilt und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI für 25 Tage beträgt 67, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie eine Bewertung von "Gut".

Das Sentiment und der Buzz rund um Kaisa Prosperity haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es ebenfalls keine signifikanten Unterschiede, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher für diese Stufe eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie auch hier mit einem "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse weicht der Durchschnitt des Schlusskurses der Kaisa Prosperity-Aktie für die letzten 200 Handelstage um -50,44 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ergibt eine Abweichung von -20,57 Prozent, was erneut zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Kaisa Prosperity-Aktie daher in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.