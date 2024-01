Kaisa Health Holdings Aktie: Reine Nervensache!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Für Kaisa Health ergibt sich ein RSI-Wert von 66,67, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25 liegt bei 57,58, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bezüglich Kaisa Health wurde in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in den letzten zwei Wochen deutet darauf hin, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert diskutiert wurden. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral".

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Aktie von Kaisa Health in den vergangenen Monaten hauptsächlich neutrale Signale ausgesendet hat. Die Diskussionsintensität war auf dem üblichen Niveau und es gab kaum Stimmungsänderungen. Daher erhält Kaisa Health in diesem Bereich die Einschätzung "Neutral".

In technischer Hinsicht ist die Kaisa Health derzeit -17,5 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage ergibt sich eine Einstufung als "Schlecht", da die Distanz zum GD200 ebenfalls -17,5 Prozent beträgt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Schlecht" eingestuft.