Banque Cantonale de Geneve Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Der Relative Strength Index (RSI) der Banque Cantonale De Geneve liegt bei 50 und deutet auf eine neutrale Situation hin, weder überkauft noch überverkauft. Dieser Wert bezieht sich auf die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 53, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Im Branchenvergleich hat die Banque Cantonale De Geneve in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +24,33 Prozent gegenüber ähnlichen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche erzielt. Im Vergleich zum Durchschnitt des "Finanzen"-Sektors liegt die Rendite der Banque Cantonale De Geneve um 24,57 Prozent höher, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs, wird die Banque Cantonale De Geneve als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 213,19 CHF, während der Aktienkurs bei 224 CHF liegt, was einer Überperformance von +5,07 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 225,32 CHF, was einer Abweichung von -0,59 Prozent entspricht, und somit zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich hieraus ein "Gut"-Rating.

Was die Dividende betrifft, weist die Banque Cantonale De Geneve derzeit eine Dividendenrendite von 2,47 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 5,03 % als "Schlecht" eingestuft wird. Die Differenz von 2,57 Prozentpunkten führt zu dieser Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.