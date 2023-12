Kainos Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Die britische IT-Dienstleistungsfirma Kainos verzeichnet derzeit eine Dividendenrendite von 2%, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche einen negativen Unterschied von -11 Prozent bedeutet. Dies hat dazu geführt, dass unsere Analysten dem Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für diese Dividendenpolitik gegeben haben.

In Bezug auf die technische Analyse hat die Kainos-Aktie in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 1216,38 GBP verzeichnet. Der aktuelle Kurs liegt jedoch bei 1056 GBP, was einer Abweichung von -13,19 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der aktuelle Kurs von 1056 GBP nur minimal über dem Durchschnitt von 1051,98 GBP liegt.

Die Analysten bewerten die Kainos-Aktie langfristig als "Gut", basierend auf den Einschätzungen von 18 Analysten, von denen 2 eine positive, 2 eine neutrale und keine eine negative Bewertung abgegeben haben. Obwohl für den letzten Monat keine Analystenupdates vorliegen, erwarten die Analysten im Durchschnitt ein Kursziel von 1301,33 GBP, was einer Erwartung von 23,23 Prozent entspricht und daher eine "Gut"-Einstufung rechtfertigt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich Informationstechnologie hat die Kainos-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -37,67 Prozent erzielt, was 28,48 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" auf dieser Ebene.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für die Kainos-Aktie, mit einer negativen Dividendenrendite im Vergleich zur Branche, gemischten Bewertungen aus technischer Analyse und Analysteneinschätzungen sowie einer Unterperformance im Branchenvergleich.