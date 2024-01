Kainos Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

In den letzten Wochen konnte bei Kainos keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden. Daher wird Kainos in diesem Punkt mit "Neutral" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 88,89 Punkten, was darauf hindeutet, dass Kainos überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Kainos weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb das Wertpapier auf dieser Basis mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Kainos-Wertpapier in diesem Abschnitt daher ein "Schlecht"-Rating.

Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt dieses aktuell 28,64 und liegt mit 73 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: IT-Dienstleistungen) von 107. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist. Deshalb erhält Kainos auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 2,14 Prozent und liegt damit 10,98 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: IT-Dienstleistungen, 13,12). Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Kainos-Aktie in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Kainos in Bezug auf die Stimmung und den Buzz neutral bewertet wird, während der RSI und die Dividendenpolitik eher schlecht abschneiden. Lediglich beim Kurs-Gewinn-Verhältnis schneidet das Unternehmen gut ab.