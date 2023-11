Kainos Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen als RSI25 berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Für die Kainos-Aktie beträgt der RSI 58,15 und der RSI25 59,47, was sie beide als "Neutral" einstuft.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnittskurs, dass die Kainos derzeit als "Schlecht" gilt. Der GD200 liegt bei 1243,26 GBP, während der Aktienkurs bei 975 GBP liegt, was einer Abweichung von -21,58 Prozent entspricht. Ähnlich verhält es sich beim GD50, der bei 1096,91 GBP liegt, was einer Abweichung von -11,11 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Schlecht".

Die Analyse der Analysten zeigt, dass die Kainos-Aktie derzeit mit "Gut" bewertet wird. In den letzten zwölf Monaten gab es 2 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Im vergangenen Monat wurden 1 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Empfehlungen abgegeben, was die kurzfristige Einschätzung als "Gut" bestätigt. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten von 1301,33 GBP hat die Aktie ein Aufwärtspotential von 33,47 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

In Bezug auf die Dividende weist die Kainos-Aktie eine Ausschüttung von 2,14 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 13,31 % als niedrig einzustufen ist. Dies führt zu einer aktuellen Einstufung als "Schlecht".