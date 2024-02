Kailuan Energy Chemical Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein bestimmter Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Kailuan Energy Chemical beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 20,62 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch ein anderes Bild, da die Aktie auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln die Stimmungen rund um Kailuan Energy Chemical wider. In den vergangenen Wochen wurden vermehrt negative Meinungen geäußert, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Aufgrund dieser gemischten Signale stuft unsere Redaktion das Unternehmen insgesamt als "Neutral" ein.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Aktie bei 6,8 CNH verzeichnet, was zu einer positiven Bewertung führt. Der Abstand zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt jedoch nur +3,22 Prozent, was auf ein "Neutral"-Signal hinweist. Insgesamt wird die Aktie basierend auf beiden Zeiträumen als "Gut" bewertet.

Im Branchenvergleich erzielte Kailuan Energy Chemical in den letzten 12 Monaten eine Performance von 18,75 Prozent, was eine Outperformance von +43,43 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt die Aktie um 43,43 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie in dieser Kategorie als "Gut" eingestuft.