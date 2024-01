Kailuan Energy Chemical Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Bei Kailuan Energy Chemical hat sich in den letzten Wochen eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes gezeigt. Dies ist das Ergebnis einer Analyse der sozialen Medien, die auf eine negative Tendenz hinweist. Auch die Diskussionsstärke, also die Anzahl der Beiträge, hat abgenommen, was ebenfalls als negativ bewertet wird. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" konnte Kailuan Energy Chemical in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 12,61 Prozent erzielen, was mehr als 20 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche schneidet das Unternehmen mit einer Rendite von 19,62 Prozent deutlich besser ab. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Kailuan Energy Chemical liegt bei 40,54, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 37,39, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für das Unternehmen.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Kailuan Energy Chemical-Aktie der letzten 200 Handelstage um 18,81 Prozent über dem aktuellen Kurs liegt, was zu einem "Gut"-Rating aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einer Abweichung von +9,94 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

