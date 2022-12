Kaili soll als EU-Parlamentsvize abgesetzt werden

STRAßBURG (dts Nachrichtenagentur) - Die unter Korruptionsverdacht stehende Vizepräsidentin des EU-Parlaments Eva Kaili soll abgesetzt werden. Darauf einigten sich die Fraktionsvorsitzenden im Europaparlament am Dienstag in Straßburg. Formal muss das Plenum einen entsprechenden Beschluss fassen.

Das könnte dem Vernehmen nach noch am Dienstag geschehen. Kaili steht im Mittelpunkt der Korruptionsaffäre um angebliche Einflussnahme Katars. Sie war bereits am Freitag festgenommen worden. Gegen sie wurde mittlerweile auch Haftbefehl erlassen. Zwei belgische EU-Abgeordnete stehen ebenfalls im Fokus. In den Ermittlungen der Brüsseler Staatsanwaltschaft geht es neben Korruption auch um den Vorwurf der Geldwäsche. So soll Katar angeblich versucht haben, Entscheidungen des EU-Parlaments zu beeinflussen.

Foto: über dts Nachrichtenagentur