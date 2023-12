Kaihan Aktie: Das macht richtig Spaß!

Die Bewertung von Kaihan-Aktien zeigt sich in verschiedenen Bereichen als "Neutral" oder "Gut". Die Stimmungsänderung und die Diskussionsintensität der Anleger haben im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz gezeigt. Daher wird der Punkt der Stimmungslage als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant geändert, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

In der technischen Analyse zeigt sich jedoch ein positiveres Bild. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 557,78 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 979 JPY liegt, was einer Abweichung von 75,52 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 723,28 JPY und einer Abweichung von 35,36 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt gemischte Signale. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 51,27 Punkte, was eine neutrale Bewertung ergibt. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt eine Überverkauft-Situation, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und zeigt in den letzten zwei Wochen eine besonders positive Stimmung. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominieren positive Themen die Diskussionen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Somit erhält Kaihan auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine positive Bewertung.