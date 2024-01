Kaihan Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Die Kaihan-Aktie wird aus charttechnischer Sicht mit unterschiedlichen Bewertungen versehen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von +38,64 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird das Unternehmen für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Kaihan-Aktie auf sozialen Medien sind größtenteils neutral. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft. Die Anlegerstimmung wird als angemessen bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gibt es keine wesentlichen Veränderungen bei Kaihan. Das Unternehmen wird daher auch in dieser Hinsicht mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Kaihan-Aktie mit einem Wert von 76,9 im Relative Strength-Index als überkauft gilt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage wird die Aktie jedoch als weder überkauft noch -verkauft betrachtet, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die RSI-Einstufung als "Schlecht" bewertet.