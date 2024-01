Kaihan Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Die technische Analyse betrachtet für Aktien das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Laut dem aktuellen Wert von 80,06 ist die Kaihan überkauft, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 50, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daher wird die Einstufung auf dieser Basis als "Neutral" beurteilt. Insgesamt ergibt sich für die RSI die Einstufung als "Schlecht".

Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, der den 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachtet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Kaihan-Aktie beträgt aktuell 589,8 JPY, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt 783,76 JPY, wodurch die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. In Summe wird Kaihan auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Kaihan von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Daher ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie von Kaihan. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, und die Rate der Stimmungsänderung für Kaihan blieb in diesem Zeitraum kaum verändert.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung für Kaihan aufgrund der technischen Analyse, der Anleger-Stimmung und des langfristigen Stimmungsbildes.