Kai Yuan-Anleger sollten sich noch gedulden!

Weitere Suchergebnisse zu "URBANA CORPORATION":

Der Aktienkurs von Kai Yuan im Bereich der zyklischen Konsumgüter weist eine Rendite von -9,52 Prozent auf, was mehr als 19 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Ebenso liegt die Rendite von Kai Yuan in der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" mit 10,91 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat. Daher erhält das Unternehmen ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 0,02 HKD, womit der Kurs der Aktie (0,019 HKD) um -5 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von -5 Prozent, was zu einem "Neutral"-Wert führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt für Kai Yuan auch eine neutrale Bewertung. Sowohl der 7-Tage-RSI (50 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (33,33) weisen darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für das Kai Yuan-Wertpapier in verschiedenen Bereichen.