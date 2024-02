Kai Yuan Aktie: Reagiert die Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "Block Inc.":

Die Aktie von Kai Yuan wird derzeit anhand verschiedener Analysemethoden bewertet. In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt die Bewertung bei 59,93, was 97 Prozent höher ist als vergleichbare Unternehmen in der Branche "Hotels, Restaurants und Freizeit". Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund der fundamentalen Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt einen Wert von 66,67, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 57,14, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Das Gesamtbild ergibt somit ein Rating von "Neutral" für Kai Yuan.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 0,02 HKD, während der aktuelle Kurs bei 0,016 HKD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" aufgrund der Distanz zum GD200. Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage zeigt mit einem Stand von 0,02 HKD eine negative Bewertung von "Schlecht". Somit erhält die Aktie insgesamt das Rating "Schlecht".

Die Auswertung des Sentiments und der Diskussionsintensität deutet auf eine neutrale Bewertung hin. Es gab keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat, und auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht wesentlich verändert. Daher erhält die Kai Yuan-Aktie ein Gesamtrating von "Neutral".