Kai Yuan Aktie: Aus, Aus, Aus!

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich zyklischer Konsumgüter hat die Aktie von Kai Yuan im vergangenen Jahr eine Rendite von -21,05 Prozent erzielt, was 19 Prozent unter dem Durchschnitt (-2,05 Prozent) liegt. Im Bereich Hotels, Restaurants und Freizeit liegt die durchschnittliche jährliche Rendite bei -2,81 Prozent, und Kai Yuan liegt aktuell 18,24 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) von Kai Yuan liegt bei 33,33, was auf eine "Neutrale" Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 50 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf Dividenden schüttet Kai Yuan derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt von Hotels, Restaurants und Freizeit, was zu einer "Schlechten" Bewertung der Dividendenpolitik führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Kai Yuan-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,02 HKD lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,017 HKD, was einem Unterschied von -15 Prozent entspricht und zu einer "Schlechten" Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages- als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen einen ähnlichen Trend, was zu einer insgesamt "Schlechten" Bewertung der einfachen Charttechnik für Kai Yuan führt.