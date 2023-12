Kagome-Anleger sollten sich noch gedulden!

Die technische Analyse der Kagome-Aktie ergibt für die Durchschnittsschlusskurse der letzten 200 Handelstage einen Wert von 3213,15 JPY. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 3119 JPY, was einem Unterschied von -2,93 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 3151,2 JPY ergibt eine ähnliche "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nur um -1,02 Prozent vom gleitenden Durchschnitt abweicht. Insgesamt erhält die Kagome-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Bereich Sentiment und Buzz konnten keine wesentlichen Veränderungen der Stimmungslage oder Kommunikationsfrequenz bei Kagome in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch hier mit einem "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Kagome-Aktie beträgt 68,99, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 55 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.

Die Anleger-Stimmung bei Kagome zeigt sich insgesamt neutral in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Daher kann auch die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft werden.