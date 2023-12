Kagome Aktie: Kaum zu glauben!

Die Aktie von Kagome wurde in den sozialen Medien über einen längeren Zeitraum hinweg diskutiert, um die Stimmung und die Diskussionsintensität zu bewerten. Die Analyse ergab, dass die Aktivität im Netz auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum weitgehend unverändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Kagome-Aktie bei 3213,6 JPY, während der aktuelle Kurs bei 3067 JPY liegt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von -4,56 Prozent und führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 3147,1 JPY, was zu einem Abstand von -2,55 Prozent führt und erneut zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Kagome zeigt eine Bewertung von "Schlecht" mit einem Wert von 72,78. Der RSI25 für 25 Tage ergibt eine Einstufung als "Neutral" mit einem Wert von 64,23. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Schlecht".

Die Diskussionen auf sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Anlegerstimmung bezüglich Kagome als "Neutral" einzustufen ist, da in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen angesprochen wurden. Zusammenfassend ist die Aktie von Kagome aus Sicht der Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet.