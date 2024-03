Kagome Aktie: Kann das wirklich sein?

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Kagome. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht signifikant verändert, weshalb auch in dieser Hinsicht ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Kagome ist insgesamt neutral. In den vergangenen Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Kagome liegt bei 23,84, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, liegt bei 60 und zeigt eine neutrale Situation an, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Kategorie mit "Gut" bewertet.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs von Kagome derzeit 3,55 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Auf Basis der letzten 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da sie sich um 7,62 Prozent über dem GD200 befindet. Insgesamt wird Kagome aus charttechnischer Sicht als "Gut" eingestuft.