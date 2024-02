Kagome Aktie: Abwarten

Die technische Analyse von Kagome-Aktien zeigt positive Trends. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt weisen darauf hin, dass sich die Aktie in einem Aufwärtstrend befindet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 3261,67 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 3605 JPY liegt, was einer Abweichung von +10,53 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem Wert von 3285,9 JPY über dem letzten Schlusskurs um 9,71 Prozent, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Kagome somit ein "Gut"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Der Relative Strength Index (RSI) für Kagome liegt bei 62,22, was auf eine neutrale Situation hinweist, da weder überkauft noch -verkauft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 36, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung für diese Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung des Anleger-Sentiments.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt auch eine neutrale Einschätzung für Kagome-Aktien. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich und es gab kaum Veränderungen in der Stimmung, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Kagome-Aktien auf Basis verschiedener Trendindikatoren und Stimmungsanalysen.