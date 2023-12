Kaga Electronics Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "HSBC Holdings":

Die Kaga Electronics hat in letzter Zeit eine neutrale Bewertung erhalten, basierend auf verschiedenen technischen Analysen. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 5915,35 JPY, während der aktuelle Kurs bei 6170 JPY liegt. Dies entspricht einer Distanz von +4,3 Prozent zum GD200 und -1,1 Prozent zum GD50, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung mit einem Wert von 56,52 für den 7-Tage-Zeitraum und 51,91 für den 25-Tage-Zeitraum. Diese Werte deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment ergibt sich ein insgesamt negatives Bild. In den sozialen Medien wurden hauptsächlich negative Meinungen über die Kaga Electronics veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Auch das Stimmungsbild zeigt eine deutliche Verschlechterung, wobei negative Auffälligkeiten festgestellt wurden. Trotzdem gab es eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen, was zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionsstärke führt.

Zusammenfassend kann die Kaga Electronics basierend auf den technischen Analysen und dem Anleger-Sentiment derzeit insgesamt mit einer "Schlecht"-Bewertung eingeordnet werden.