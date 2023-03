Kärcher-Chef warnt vor Überforderung der Wirtschaft / Hartmut Jenner kritisiert fehlenden Praxisbezug der Politik

Bad Wörishofen (ots) -Der Vorstandsvorsitzende des Reinigungsgeräteherstellers Kärcher hat davor gewarnt, den Unternehmen zu viele Lasten aufzubürden. "Die Politik muss aufpassen, dass sie die Unternehmen nicht überfordert", sagte Hartmut Jenner der Deutschen Handwerks Zeitung. Als Beispiel nannte er das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz. "Der Begriff sagt schon alles", so Jenner. Ihn störe der Anspruch, "alles regeln zu müssen".Jenner kritisierte zudem, dass die Ampel-Koalition in der Energiepolitik an unrealistischen Plänen festhalte. "Wir haben die Handwerker nicht, wir haben die Fachkräfte nicht." Davor die Augen zu verschließen, zeuge von einem "geringen Praxisbezug in der Politik".Kärcher hat seinen Sitz im baden-württembergischen Winnenden. Jenner ist seit 2001 Chef des weltweit tätigen Reinigungsgeräteherstellers, der im vergangenen Jahr einen Umsatz von 3,2 Milliarden Euro erzielte.Das Interview im Wortlaut unter www.deutsche-handwerks-zeitung.de/jennerPressekontakt:Redaktion 'Deutsche Handwerks Zeitung'Steffen RangeTelefon +49 8247 354-115steffen.range@holzmann-medien.deOriginal-Content von: Holzmann Medien GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell