Kadoyasame Mills Aktie: Das ist ein Hammer

Die technische Analyse von Kadoya Sesame Mills zeigt, dass sich das Unternehmen in einem positiven Trend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt 3557,75 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 3885 JPY liegt, was einer Abweichung von +9,2 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 3776 JPY, was einer Abweichung von +2,89 Prozent entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Kadoya Sesame Mills auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den Diskussionen der letzten zwei Wochen wurden weder positive noch negative Themen hervorgehoben, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 51,85, was als neutral bewertet wird. Auch der RSI25-Wert von 44 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Die Gesamteinschätzung des RSI ist daher "Neutral".

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz bei Kadoya Sesame Mills. Daher erhält die Aktie in Bezug auf Sentiment und Buzz ein "Neutral"-Rating.