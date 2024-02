Kadoyasame Mills Aktie: Was macht der Markt?

Die Kadoya Sesame Mills wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 3528,75 JPY, während der Kurs der Aktie bei 3705 JPY liegt, was einer Abweichung von +4,99 Prozent entspricht. Dies führt zur Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt 3660,5 JPY, was einer Abweichung von +1,22 Prozent vom aktuellen Aktienkurs entspricht. Auch dies führt zur Einstufung als "Neutral". Das Gesamtrating für die Kadoya Sesame Mills basierend auf der technischen Analyse ist daher "Neutral".

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes lässt sich feststellen, dass die Aktivität im Netz im Durchschnitt liegt und daher eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich daher für Kadoya Sesame Mills in diesem Punkt die Einstufung als "Neutral".

Die Diskussions- und Interaktionsbasis von Marktteilnehmern in sozialen Medien ergibt ein neutrales Stimmungsbild über Kadoya Sesame Mills in den letzten zwei Wochen. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer heutigen "Neutral"-Einschätzung führt. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Kadoya Sesame Mills insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell wird die Kadoya Sesame Mills mit einem RSI-Wert von 74,07 als überkauft eingestuft, was als "Schlecht" signalisiert wird. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 53, was darauf hinweist, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert insgesamt die Einstufung des RSI als "Schlecht".