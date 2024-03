Kadoyasame Mills Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Die technische Analyse der Kadoya Sesame Mills-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 3546,4 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 3840 JPY lag, was einer Abweichung von +8,28 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso beträgt der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen 3732,1 JPY, was einer Abweichung von +2,89 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Anlegerstimmung ergibt sich eine ähnliche "Neutral"-Bewertung. Die Diskussion in Social Media und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen zeigen eine grundsätzlich neutrale Einstellung der Marktteilnehmer in den letzten Tagen.

Auch in Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung. Es gab keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Kadoya Sesame Mills in den letzten Wochen, und die Aktie wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal.

Schließlich zeigt auch der Relative Strength Index (RSI) einen neutralen Wert. Der RSI liegt bei 58,33, während der RSI25 bei 43,18 liegt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Kadoya Sesame Mills-Aktie damit für die einfache Charttechnik und die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.