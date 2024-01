Kadoyasame Mills Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Kadoya Sesame Mills eingestellt waren. Weder besonders positive noch negative Ausschläge wurden verzeichnet. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Auf Basis einer Stimmungsanalyse erhält Kadoya Sesame Mills daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine signifikanten Veränderungen bei Kadoya Sesame Mills festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen wurde festgestellt.

Bei der technischen Analyse ergibt sich für die Kadoya Sesame Mills-Aktie ein Durchschnitt von 3505,8 JPY für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 3755 JPY, was einem Unterschied von +7,11 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht mit "Gut" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 3549,1 JPY liegt mit einer Abweichung von +5,8 Prozent über dem letzten Schlusskurs, weshalb auch auf kurzfristiger Basis eine "Gut"-Bewertung vergeben wird.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses Indikators ist die Kadoya Sesame Mills-Aktie derzeit mit dem Wert 4,55 überverkauft, was als "Gut" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 28, was darauf hindeutet, dass der Titel als überverkauft betrachtet wird. Auch auf dieser Basis wird die Aktie mit "Gut" eingestuft.

Insgesamt erhält Kadoya Sesame Mills daher eine "Gut"-Bewertung sowohl für die technische Analyse als auch für den Relative Strength Index.