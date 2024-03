Kadoyasame Mills Aktie: Am Scheideweg

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Kadoya Sesame Mills betrachten wir den RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 13,16 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie momentan überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Insgesamt wird Kadoya Sesame Mills daher mit "Gut" bewertet.

Die Diskussionen über Kadoya Sesame Mills in den sozialen Medien zeigen keine klare Tendenz. In den letzten Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um das Unternehmen angesprochen, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Die Anlegerstimmung wird daher insgesamt als "Neutral" angemessen bewertet.

Auch die langfristige Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung lassen darauf schließen, dass die Aktie als "Neutral" einzustufen ist. Die übliche Aktivität im Netz deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist.

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird Kadoya Sesame Mills derzeit als positiv bewertet. Sowohl der GD200 als auch der GD50 zeigen Abweichungen von +12,62 Prozent bzw. +5,39 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.