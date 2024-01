Veken, tut es schon wieder!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Er betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell liegt der RSI-Wert der Veken-Aktie bei 42,7, was als neutral eingestuft wird. Auch wenn der Wert auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich mit einem Wert von 66 ebenfalls eine neutrale Einstufung. Insgesamt wird die RSI für Veken daher als neutral eingestuft.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Veken aktuell bei 27. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" zeigt sich, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet ist. Daher erhält Veken in dieser Kategorie eine neutrale Einschätzung.

Im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche hat Veken in den letzten 12 Monaten eine Performance von -61,35 Prozent erzielt, was eine deutliche Underperformance von -63,05 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Veken um 62,92 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Veken-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) um -16,83 Prozent von dem aktuellen Kurs abweicht. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt des letzten 50 Handelstages (GD50) um -5,43 Prozent. Somit erhält die Veken-Aktie auch in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.