Kader Ekici: Wie sich Frauen mit Klarheit und Strategie ein profitables Online-Expertinnen-Business aufbauen

Köln (ots) -Als erfolgreiche Business-Mentorin unterstützt Kader Ekici Frauen dabei, sich erfolgreich als Coach oder Trainerin zu platzieren. Die Powerfrau und studierte Politikwissenschaftlerin kennt die Zweifel und Bedenken, die Frauen auf dem Weg in ihr selbstständiges Business begleiten und weiß, ihnen diese zu nehmen. Hier erfahren Sie, weshalb es jede Frau mit der richtigen Strategie schaffen kann, ihren Traum von der Selbstständigkeit zu verwirklichen.Viele Frauen haben den Wunsch nach einem erfüllenden Job mit finanzieller Freiheit, Ortsunabhängigkeit und der Möglichkeit, ihre Zeit selbstbestimmt einzuteilen. Doch oft stehen sie vor Herausforderungen, die sie vor dem Schritt in die Selbstständigkeit zurückschrecken lassen. Zweifel und Vorurteile hindern sie daran, ihren Traum von beruflicher Freiheit und Erfüllung zu verwirklichen. Kader Ekici ist jedoch überzeugt: "Die meisten Frauen erfüllen die Voraussetzung, um mit einer Selbstständigkeit erfolgreich zu werden." Die Expertin für Unternehmertum weiß, wovon sie spricht. Sie hat in den letzten Jahren ihr eigenes erfolgreiches Business aufgebaut und hilft nun anderen Frauen dabei, ihre Träume von einer profitablen Selbstständigkeit als Online-Expertinnen zu verwirklichen.Der Aufbau einer Selbstständigkeit als Online-Trainerin, Mentorin, Beraterin oder Coach bei einem gleichzeitig erfüllten Privatleben hört sich für viele Frauen wie eine utopische Vorstellung an. Muss man dann seine anderen Verpflichtungen vernachlässigen? Stürzt man sich in ein finanzielles Fiasko? Und überhaupt: Wer will schon "selbst" und "ständig" arbeiten? Kader Ekici möchte mit diesen gängigen Vorurteilen aufräumen. Sie begleitet Frauen nicht nur in Bezug auf ihr Mindset und ihr persönliches Wachstum, sondern gibt auch strategische Ratschläge für den Aufbau ihres eigenen Geschäfts. Ein wichtiger Teil davon ist es, Zweifel aus dem Weg zu räumen. Kader Ekici kennt die blockierenden Glaubenssätze, die viele Frauen daran hindern, ihre Unabhängigkeit zu erreichen und ist fest davon überzeugt: "Wenn ich es geschafft habe, schaffen es auch andere!"Selbstzweifel und Vorurteile sind Feinde persönlichen WachstumsMit dem Aufbau einer Selbstständigkeit verbinden viele Menschen Schreibtischarbeit bis in die Nacht hinein, existenzbedrohende Risiken und ein hohes Startkapital, ohne das ohnehin nichts läuft. Doch es macht einen großen Unterschied, ob sie ein Start-up gründen oder mit einem Online-Business als Beraterin oder Trainerin durchstarten möchten. Letzteres bietet die Möglichkeit, sogar mit wenig zeitlichem und vor allem finanziellem Aufwand zunächst neben dem Angestelltenverhältnis ein zweites Standbein aufzubauen. Das "Goldene Hamsterrad", bei dem am Monatsende kein Cent übrig bleibt, können Gründerinnen mit dem strategisch richtigen Aufbau ihres eigenen kleinen Unternehmens ganz einfach vermeiden. Bestenfalls holen sie sich dafür professionelle Unterstützung an die Seite.Neben den scheinbar hohen Risiken ist es vorwiegend das mangelnde Selbstbewusstsein, das Frauen davon abhält, sich beruflich selbst zu verwirklichen. Sie denken, dass ihre Expertise auf einem bestimmten Gebiet ohnehin niemanden interessiert und sie sich blamieren könnten - vor dem Ehemann, den Schwiegereltern oder schlimmstenfalls den ersten Kunden. Dabei haben alle Frauen die Möglichkeit, über sich selbst hinauszuwachsen und dank ihres wertvollen Wissens finanziell unabhängig vom Partner oder der Willkür des Chefs zu sein. Erst mit dieser Erkenntnis sind sie bereit, ihren eigenen Marktwert zu erkennen und ihre Preise hoch genug anzusetzen, um gut von ihrer Selbstständigkeit leben zu können. Ein eigenes Unternehmen ist kein Spaziergang. Doch wer Expertise mitbringt, die anderen helfen könnte oder zumindest bereit ist, sich dieses Wissen anzueignen, hat den Grundstein für die eigene Freiheit bereits gelegt.Die Vorteile der beruflichen Unabhängigkeit und Selbstständigkeit für FrauenFür Frauen, die danach streben, ihre Leidenschaft zu leben, sich zu verwirklichen und finanzielle Freiheit zu erlangen, ist die Unabhängigkeit vom Arbeitgeber von großer Bedeutung. Dies gilt nicht nur für Mütter, die zusammen mit ihrem Partner die Verantwortung für den Lebensunterhalt der Familie tragen. Viele Frauen entscheiden sich lieber für ein Angestelltenverhältnis, bei dem das Gehalt jeden Monat pünktlich auf dem Konto landet, anstatt den unsicheren Weg in die Selbstständigkeit zu gehen. Allerdings bedeutet dies gleichzeitig, dass sie sich finanziell kaum weiterentwickeln, an einen bestimmten Ort gebunden und möglicherweise frühzeitig auf externe Kinderbetreuung angewiesen sind.Auch viele Mütter haben bereits erkannt, dass sich ein eigenes Online-Expertinnen-Business für sie lohnt. Sie können ihre Termine legen, wie es in ihren familiären Ablauf passt. Viele widmen sich tagsüber voll und ganz der Kinderbetreuung und arbeiten vorwiegend abends, wo auch andere Mütter unter ihren Kundinnen mehr Zeit haben. Sie schätzen es, auf weite Arbeitswege verzichten und ihr Online-Business auf ihr Privatleben ausrichten zu können, statt andersherum. Der Aufbau einer Selbstständigkeit ist also auch als Mutter keineswegs egoistisch. Vielmehr ist es eine Möglichkeit, das eigene (Familien-) Leben zufriedener, freier und unabhängiger zu gestalten. 